Финские учёные разработали методику, благодаря которой компьютер может моделировать зрительное восприятие и отслеживать сигналы человеческого мозга. Иными словами, искусственный интеллект научили предсказывать мысли человека. Данную разработку в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Мне кажется, что здесь больше выдают желаемое за действительное. Человечество, конечно, мечтает о том, чтобы научиться читать мысли и видеть графическое или зрительное изображение на экране. Это, конечно, было бы идеально. Я думаю, что если в этих разработках есть хотя бы 10% правды, то это сдвинет с мёртвой точки большое количество исследований, в том числе связанных с лечением неврозов и шизофрении. В первую очередь такая разработка позволила бы существенно сократить количество преступлений.

Как появляются мысли?

Деятельность мозга — это электромагнитная биологическая структура. Происходит биологический электромагнитный импульс, соединяющий огромное количество клеток. Тогда у нас, как говорится, мелькает мысль. Что значит мелькнула мысль? Это значит, что появилось какое-то соотношение, соединение электромагнитным импульсом, биологическим, выработанном в биологическом теле, соединяется огромное количество клеток и получается некая субстанция, структура. Так возникают мысли.

Конечно, если рассуждать таким образом, то теоретически рано или поздно мы сможем вывести соединение этих клеток, то есть результат соединения этих клеток на экран, и увидеть какое-то изображение мысли. Каким оно будет — в виде картинки, в виде графика, в виде какого-то обозначения точками, линиями или цветами — пока сложно сказать. Но самое главное — теоретически это в скором времени будет возможно", — пояснил эксперт "Правде.Ру".