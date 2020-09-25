25% видов плотоядных растений могут оказаться под угрозой вымирания

Исследования учёных показали, что около 25% плотоядных растений в мире находится под угрозой исчезновения, сообщает Phys. org. По словам специалистов, потеря плотоядных растений может привести к пагубным последствиям для всех экосистем.

"Плотоядные растения являются знаковой группой растений и они часто участвуют в сложных биологических отношениях с животными, иногда обеспечивая среду обитания для животных или даже переваривают добычу, которую они ловят для них", — сказал доктор Кросс из университета Кертина.

В процессе исследования учёные оценили влияние таких факторов, как строительств домой, сельскохозяйственная экспансия, производство энергии, добыча полезных ископаемых и другие виды деятельности человека.

"В глобальном масштабе наибольшие угрозы для плотоядных растений исходят от сельскохозяйственной практики и модификаций природных систем, а также экологических сдвигов континентального масштаба, вызванных изменением климата", — пояснил доктор Кросс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вместе с растениями исчезнут вода, еда и топливо.