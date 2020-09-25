Жизнь на Земле возникла путём химических реакций - учёные

Учёные провели исследование, которое показало, что жизнь на Земле возникла в результате химических реакций.

Специалисты разработали программу Allchemy, в неё они вложили шесть простейших молекул. В результате на третьем этапе синтеза программа выдала уже известные в науке аминокислоты и биохимические соединения, которые являются основой жизни.

Учёные взяли молекулы воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида. По мнению учёных, этот набор веществ полностью соответствует тем, что были в период формирования Земли. После этого специалисты запустили химические механизмы, которые имели место в условиях зарождения планеты.

"На втором этапе взаимодействия образовалась простейшая аминокислота — глицин. Затем программа продемонстрировала все ранее известные биотические соединения. Также она показала и ранее неизвестные маршруты пребиотического синтеза других органических соединений", — сообщили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, когда на Земле зародилась жизнь.