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На Алтае обнаружили зубы неандертальцев

В Чагырской пещере на Алтае археологи обнаружили зубы неандертальцев и ретушеры из костей.

На Алтае обнаружили зубы неандертальцев

Учёные утверждают, что древние люди смогли преодолеть огромное расстояние, чтобы переместиться из Европы в Алтай. По словам специалистов, это событие произошло около 50-60 тысяч лет назад.

В процессе исследования стоянки неандертальцев археологи обнаружили несколько ценных артефактов, которые древние люди использовали для заточки ножей, изготавливаемых из камней.

Найденные зубы имеют большое значение для специалистов, так как данная находка позволяет получить большое количество информации о древних людях.

Так, эксперты смогут узнать о родстве неандертальцев с другими гоминидами, а также выяснить, в каких условиях они жили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Алтае обнаружили морских ископаемых возрастом 450 млн лет.

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