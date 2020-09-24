"Википедия" планирует изменить дизайн впервые за десять лет

Онлайн-энциклопедия "Википедия" приступила к работе над модернизацией дизайна. На сайте будет обновлён логотип, появится возможность свернуть боковое меню и будет создано новое оглавление.

Представители энциклопедии пояснили, что решили улучшить дизайн, чтобы сделать сервис удобнее для новых пользователей.