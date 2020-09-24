Онлайн-энциклопедия "Википедия" приступила к работе над модернизацией дизайна. На сайте будет обновлён логотип, появится возможность свернуть боковое меню и будет создано новое оглавление.
Представители энциклопедии пояснили, что решили улучшить дизайн, чтобы сделать сервис удобнее для новых пользователей.
"Для этих пользователей большая часть широкого спектра функциональных возможностей на сайте может показаться трудной для понимания", — сообщают в "Википедии".
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.