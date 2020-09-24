Американские специалисты решили использовать стеклянные скелеты морских губок как вдохновение для возведения зданий нового поколения, которые будут более надёжными и высокими. О перспективах данной технологии в интервью "Правде.Ру" рассказал ихтиолог Юрий Симаков.

"Стеклянные губки имеют такое расположение волокон, что там рассчитаны все нагрузки, которые может испытать организм, поэтому эти губки являются очень прочными. Из них можно строить и мосты, и высокие здания. В этом плане их скелет является наиболее лёгким и в то же время наиболее прочным. К тому же, он уже проверен тысячелетиями, так что это действительно очень перспективна идея. Вообще стеклянные губки — это глубоководные организмы. Самое главное то, что некоторые из них очень красивые, напоминают рюмочки, бокалы. Японцы дарят стеклянные губки друг другу на день рождения.

Для строительства такого материала, конечно, нужно очень много. Но учитывая, что всё-таки в океане имеются большие запасы, то эту идею можно будет реализовать. Также есть некоторые технологические трудности. Стеклянные губки — глубоководные существа, поэтому их сложно добивать, поэтому, конечно, это дело будущего", — пояснил эксперт.