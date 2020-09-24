Врачи рассказали, как защитить организм от развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ToDay News Ufa.
По словам специалистов, нужно вместо белого риса употреблять бурый.
"В процессе обработки белый рис теряет большое количество полезных веществ, а в буром рисе содержится большое количество белков, минералов и клетчатки", — пояснили эксперты.
Благодаря содержанию клетчатки после употребления бурого риса человек чувствует себя сытым, поэтому данный сорт полезен людям, которые контролируют свой вес.
Бурый рис — источник селена и антиоксидантов, поэтому он помогает справиться с воспалительными процессами, а также снижает риск развития злокачественных новообразований.
"Селен и магний в коричневом рисе могут устранить накопление холестерина в артериях, что ведет к сердечным заболеваниям. Диабетики могу контролировать уровень сахара с помощью употребления бурого риса. Хотя коричневый рис по-прежнему содержит много углеводов, его клетчатка, антиоксиданты и микроэлементы помогают регулировать уровень сахара в крови. Также употребление коричневого риса не приводит к резким скачкам сахара в крови", — пояснили специалисты.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.