Бурый рис снижает риск развития рака и сердечных заболеваний

Врачи рассказали, как защитить организм от развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ToDay News Ufa.

По словам специалистов, нужно вместо белого риса употреблять бурый.

"В процессе обработки белый рис теряет большое количество полезных веществ, а в буром рисе содержится большое количество белков, минералов и клетчатки", — пояснили эксперты.

Благодаря содержанию клетчатки после употребления бурого риса человек чувствует себя сытым, поэтому данный сорт полезен людям, которые контролируют свой вес.

Бурый рис — источник селена и антиоксидантов, поэтому он помогает справиться с воспалительными процессами, а также снижает риск развития злокачественных новообразований.