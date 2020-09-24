Хромированная сталь появилась в XI веке в Персии

Учёные Университетского колледжа Лондона выяснили, что хромистая сталь была изобретена на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.

Раньше думали, что коррозионно-стойкая нержавеющая сталь с добавлением храма появилась около 100 назад, в начале XX века.

Недавно археологи обнаружили в старинных персидских рукописях записи "аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахир" X-XI века, в которых описывается способ приготовления стали. Там описывался хром, который персы назвали таинственным компонентом. Учёные решили проверить написанное в средневековых документах и начали искать доказательства.

Специалистам удалось найти памятник Чахак на юге Ирана, где в XII-XIV производили тигельную сталь.

В результате исследования найденных материалов выяснилось, что люди смогли изобрести хромистую сталь ещё 1000 лет назад.

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