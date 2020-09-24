Эксперт перечислил плюсы кнопочных телефонов

Известно, что эпоха кнопочных моделей телефонов уже ушла в прошлое. У современных моделей максимум несколько кнопок. Несмотря на внешние различия, в последнее время кнопочные телефоны стали набирать всё большую популярность, сообщил глава холдинга "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, кнопочные телефоны являются более автономными, их не нужно каждый день заряжать, они более устойчивы к перепадам температуры и поддерживают связь даже в районах, где очень плохо "ловит" сеть.

Как правило, средняя цена таких телефонов составляет 5 тысяч рублей. Часто люди покупают его в качестве дополнительного, для того чтобы брать с собой в поход или на рыбалку и т.д.

Плюс кнопочного телефона в том, что в нём нельзя постоянно находиться в интернете, что позволит сэкономить время. Также на таких устройствах не хранятся личные данные, функция бесконтактной оплаты, поэтому их владельцы защищены от мошенников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россиянам рано отказываться от стационарных телефонов.