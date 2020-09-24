Учёные выяснили, как мумии птиц попали в древнеегипетские гробницы

В Древнем Египте люди отлавливали диких ибисов, чтобы принести этих птиц в жертву богам, сообщает РИА Новости. Французские учёные опубликовали по данной теме исследование в издании Scientific Reports.

В египетских гробницах часто находят большое количество мумифицированных птиц — в основном ибисов. Встречаются и другие птицы, но гораздо реже.

Мумии ибисов служили своего рода подношением богам Ра, Гору и Тоту.

Ранее учёные не знали, откуда египтяне брали птиц для мумификации. По одной версии на ибисов охотились, по другой — их разводили на специальных фермах.

Французские специалисты нашли ответ на этот вопрос, проведя масштабный геохимический анализ мумифицированных птиц, который показал, что мумии были сделаны из диких птиц.

"Если бы птиц разводили на фермах, то мы бы увидели большую однородность в изотопном составе их останков. Но мы обнаружили высокую вариабельность изотопов, указывающую на то, что эти птицы прилетали в Египет из разных регионов во время сезонной миграции", — отмечают учёные.



Ранее "Правда.Ру" писала о том, зачем древние египтяне мумифицировали животных.