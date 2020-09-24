Таяние льдов в Антарктиде - практически необратимый процесс

Специалисты из Потсдамского института исследований воздействия на климат, Потсдамского университета и Нью-Йоркского Колумбийского университета пришли к выводу, что чем теплее становится климат, тем быстрее происходит процесс таяния льда в Антарктиде, поэтому большая его часть скоро навсегда исчезнет, что может обернуться катастрофой для городов, расположенных на побережье.

Примерно за миллион часов вычислений подробное моделирование учёных показывает, в каких именно районах и на каких уровнях потепления лёд становится нестабильным, начинает таять и стекать в океан.

Специалисты обнаруживают тонкую комбинацию ускоряющих и сдерживающих эффектов, но главный вывод заключается в том, что явное изменение климата приведёт к тяжёлым долгосрочным последствиям: если глобальная средняя температура в течение длительного времени будет на четыре градуса выше доиндустриальных уровней, то в итоге только таяние Антарктики может повысить уровень мирового океана более чем на 6 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Филипп Кусто, внук Жака-Ива Кусто, спрогнозировал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде.