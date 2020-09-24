В октябре российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отправится на Международную космическую станцию. Он рассказал, что у космонавтов нет никаких инструкций в случае встречи инопланетян.

"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день. А если серьезно, то никаких инструкций у нас действительно нет, поскольку до сих пор никто не встречал проявление внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций", — рассказал космонавт.