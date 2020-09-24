Клювый кит установил рекорд среди млекопитающих по погружению в воду

По словам учёных, клювые киты Кювье являются настоящими звёздами дайвинга. Они могут погружать почти на 3 тыс. метров и находиться под водой в течение 33 минут.

Однако в результате нового исследования американских биологов выяснилось, что эти млекопитающие могут нырять гораздо на более длительное время.

Развернув 23 метки за пятилетний период, учёные зафиксировали более 3 600 нырков в поисках пищи продолжительностью от 33 минут до 2 часов 13 минут.

В 2017 году учёны удалось зафиксировать два необычных погружения, которые превзошли все ожидания. Первое длилось почти 3 часа, а второе — 3 часа 42 минуты.

"Сначала мы не поверили; в конце концов, это млекопитающие, и любое млекопитающее, которое так долго проводит под водой, казалось невероятным", — сообщили авторы научной работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи получили редкие кадры кормления детёнышей горбатого кита.