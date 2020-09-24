В Марокко обнаружили зубы доисторического речного динозвра

Недавно палеонтологи доказали, что спинозавр является одним из самых страшных хищников, когда-либо обитавших на нашей планете. Благодаря строению своего тела этот ящер прекрасно ориентировался в воде.

Учёные обнаружили зубы спинозавра. Им удалось выяснить, что длина древнего ящера составляло порядка 18 метров, а вес — 20 тонн. У спинозавра была плоская и заострённая морда, а его рот был наполнен огромными и острыми клыками.

Сначала считалось, что спинозавры обитали на мелководье. Но после того, как палеонтологи обнаружили около 1200 зубов этого хищного животного, они поняли, что данный динозавр — прекрасный дайвер. Останки по большей части были найдены в Марокканской Сахаре.

По словам Дэвида Мартилла, динозавр, который в основном живёт в воде, большую часть своих зубов оставляет именно там. ﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров.