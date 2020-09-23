В преддверии профессионального праздника работников атомной промышленности президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками отрасли.
"Свой нынешний 75-летний юбилей отрасль встречает, безусловно, на подъёме, с очень достойными результатами, новыми, важными для страны достижениями, растущими показателями по всем ключевым направлениям вашей работы", — отметил глава государства
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.