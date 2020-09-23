Эксперт Роскачества раскрыл причины пропажи данных со смартфонов

Эксперт Роскачества Антон Куканов в интервью изданию "Прайм" рассказал, почему из памяти смартфона могут исчезнуть медиафайлы. По словам эксперта, это происходит из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и наличия вирусов.

Чаще всего такие сбои происходят со смартфонами на Android. Если изображения хранились на SD-карте, то они могут исчезнуть из-за форматирования карты или её повреждения.

"Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше, тогда нужно его очистить и перезагрузить телефон", — пояснил специалист.

Из-за вирусной активности в смартфоне могут возникать сбои. В итоге система не распознаёт медиафайлы в некоторых папках. Тогда следует проверить телефон на вирусы, активировать функцию, с помощью которой можно просматривать скрытые файлы и папки, а также удалить проблемные файлы.