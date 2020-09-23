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Резкое потепление воды в океане приводит к массовой гибели рыбы

Быстрое повышение температуры воды в Красном море привело к изменениям в морской экосистеме и стало причиной массовой гибели рыбы, сообщает The Guardian.

Резкое потепление воды в океане приводит к массовой гибели рыбы

Океанографы изучили ситуацию, которая произошла три года назад. Тогда на побережье Эйлата в Израиле обнаружили 427 туш мёртвой рыбы 42 видов. Вскрытие показало, что они были заражены стрептококковой инфекцией.

Учёные утверждают, что обычно иммунная система рыб справляется с этим заболеванием. Выяснилось, что в тот период температура воды за 2,5 дня повысилась на 4,2°C — это самая высокая скорость за 32 года с начала наблюдений.

Такая же закономерность была выявлена в двух других случаях массовой гибели рыбы — в 2001 году в Кувейтском заливе и в 2011 в Австралии. Тогда массовую гибель рыбы вызвало резкое повышение температуры воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что потепление океана будут измерять по звуку землетрясений.

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