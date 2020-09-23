В России планируют запретить шифрование в интернете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запретить сайтам использовать шифрование, что позволит стране более эффективно и успешно блокировать доступ к запрещенным интернет-ресурсам.

Ведомством подготовлен законопроект о прекращении использования протоколов шифрования в России, в том числе DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS), направленные на повышение конфиденциальности и предотвращение подслушивания пользователей.

По словам чиновников, эти современные технологии шифрования позволяют обходить блокировки сайтов, позволяя людям получать доступ к запрещенным ресурсам, снижая эффективность интернет-фильтров для детей.

"Я считаю, что публикация законопроекта для общественного обсуждения - это эффективный способ привлечь внимание к проблеме", - сказал глава министерства Максут Шадаев. - Публичное обсуждение позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение."

Напомним, в 2019 году популярный веб-браузер Mozilla Firefox был обновлен, чтобы включить DoH по умолчанию. Это автоматическое обновление подверглось критике во всем мире, в том числе и со стороны правительств.

К примеру, британская Ассоциация интернет провайдеров заявила, что новое шифрование позволит пользователям обходить блокировки на ограниченном контенте, таком как порнография. В ответ Mozilla сделала разворот и удалила DoH из настроек по умолчанию британских пользователей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Современные технологии, такие как DoH и DoT, значительно усложняют ограничение доступа к веб-сайтам, скрывая URL-адрес и имя хоста. С новым шифрованием просто недостаточно просто заблокировать адрес веб-сайта.

В последние годы у Роскомнадзора возникли проблемы с блокировкой ресурсов, помещённых в так называемый черный список.