Одомашнивание лошадей произошло не в Турции — учёные

Учёные проанализировали останки первых одомашненных лошадей и выяснили, что животные не были приручены на полуострове Анатолия, на территории современной Турции.

Специалистам удалось выделить из останков лошадей ДНК. В результате учёные доказали, что, скорее всего, завезли на полуостров Анатолия из Евразийской степи в эпоху бронзового века, сообщает Planet Today.

Лошади были приручены около 5500 лет назад. Это событие изменило жизнь людей, так как они смогли свободнее перемещаться, вести войны и торговлю. Речь идёт о более чем значительном событии в истории человечества, поэтому непонятно, почему специалисты ранее не установили, где и когда одомашнили лошадей.

Новое исследование опровергло гипотезу о том, что лошадей одомашнили на территории современной Турции. Где именно происходил этот процесс, учёным ещё предстоит установить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿