Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Подразделения ПВО отразили ракетно-авиационный удар в рамках учения
Путин призвал убрать торговые барьеры и не связывать руки бизнесу
Андрей Макаревич назвал размер своей пенсии
Ракетные комплексы уничтожили корабли условного противника
Финляндия снова закрывает границы со Швецией
До 40 % турагентств может закрыться до весны, считают в АТОР
Юля Михалкова возмущена действиями мошенников, очерняющих её имя
Трамп усомнился в платежеспособности украинских властей
Максим Дунаевский: телевизионщики идут на всё ради рейтингов

Одомашнивание лошадей произошло не в Турции — учёные

Учёные проанализировали останки первых одомашненных лошадей и выяснили, что животные не были приручены на полуострове Анатолия, на территории современной Турции.

Одомашнивание лошадей произошло не в Турции — учёные

Специалистам удалось выделить из останков лошадей ДНК. В результате учёные доказали, что, скорее всего, завезли на полуостров Анатолия из Евразийской степи в эпоху бронзового века, сообщает Planet Today.

Лошади были приручены около 5500 лет назад. Это событие изменило жизнь людей, так как они смогли свободнее перемещаться, вести войны и торговлю. Речь идёт о более чем значительном событии в истории человечества, поэтому непонятно, почему специалисты ранее не установили, где и когда одомашнили лошадей.

Новое исследование опровергло гипотезу о том, что лошадей одомашнили на территории современной Турции. Где именно происходил этот процесс, учёным ещё предстоит установить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.

 

 

 

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Последние материалы
Подразделения ПВО отразили ракетно-авиационный удар в рамках учения
Путин призвал убрать торговые барьеры и не связывать руки бизнесу
Майкрософт и YouTube ждёт фиаско?
Пептиды из яда тарантулов облегчают боль при раздражении кишечника
Андрей Макаревич назвал размер своей пенсии
Ракетные комплексы уничтожили корабли условного противника
Финляндия снова закрывает границы со Швецией
Белоконев: сделать Тихановскую президентом — наказание для Белоруссии
До 40 % турагентств может закрыться до весны, считают в АТОР
Юля Михалкова возмущена действиями мошенников, очерняющих её имя
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Польховский назвал биатлонистов, которым гарантировано участие в КМ
Биатлон
Польховский назвал биатлонистов, которым гарантировано участие в КМ
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
К чему приводит передозировка витамина С?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Навальный будет восстанавливаться около года
Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников