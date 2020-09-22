Пептиды из яда тарантулов облегчают боль при раздражении кишечника

Учёные обнаружили в яде одного из самых больших пауков в мире — голиафа — два пептида — Tap1a и Tap2a, которые способны снизить интенсивность висцеральных — внутренних — болей, которые сопровождают расстройства ЖКТ и болезни мочевого пузыря.

Специалисты провели эксперименты на мышиных моделях с синдромом раздраженного кишечника и выяснили, что новые пептиды способны почти полностью устранять хроническую висцеральную боль, связанную с этим заболеванием.

Неизвестно, будут ли новые соединения работать так же и в организме человека. До того, как испытания будут проходить на людях, учёные намерены провести ещё ряд тестов безопасности белков из яда тарантула.

Ранее биохимик Марио Пальма из Бразилии совместно со своими коллегами обнаружил, что некоторые пауки плетут сети, содержащие нейротоксины.

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