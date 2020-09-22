Китайские инженеры спроектировали летающего робота. Аппарат создан для изучения высокогорных ледников. Он способен летать на высоте 4,5 тыс. метров над уровнем моря. Данную разработку в интервью "Правде.Ру" оценил директор Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН) Сергей Александрович Шептунов.

"У меня такое ощущение, что они не летают на такой высоте — 4500 метров. Дело не в том, что это технически сложно, а потому что там разряженный воздух и создать там нужную тягу крайне тяжело.

Если они созданы для исследования ледников, то речь идёт о больших площадях, и тут будет сложно использовать маленькую пуговку под названием "летающий робот". Нужны инструменты соответствующего масштаба.

Для этих целей хорошо себя зарекомендовало спутниковое наблюдение. У нас был опыт работы по одному метеорологическому спутнику, когда был сделан специальный софт, который позволял даже школьникам анализировать таяние льдов в Арктике.

Первое, что смущает в этой разработке, это соизмеримость масштабов задач и инструменты, которые используются для их решения. Сделать забор воды, физически куда-то прилететь, но не на такую высоту, это можно. Но проанализировать десятки, может быть, сотни километров ледника, наверное, всё же сложно. Это связано с тем, что там холодно, поскольку разряженный воздух, и аккумуляторы, которые для этого нужны, быстро будут изнашиваться. Машину надо будет постоянно возвращать в нулевую точку и менять аккумуляторы.

Не думаю, что это на 100% прорывное решение, вызывают сомнения высота и эффективность", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сингапуре создан дрон, способный летать, как птица.