Сиднейский лейкопаутинный паук является одним из наиболее опасных видов паукообразных на Земле. Они вырабатывают яд, но раньше специалисты не могли объяснить, почему именно яд самцов так опасен.
Исследователи из Университета Квинсленда в течение 20 лет
Эти токсины способны поражать нервную систему человека. Это приводит к появлению спазмов в мышцах, обильному слюноотделению, повышению артериального давления и сердцебиения. Все эти симптомы в сочетании с дыхательной недостаточностью могут привести к смерти.
Изучив яд нескольких видов сиднейских пауков, учёные описали и структурировали 22 новых дельта-гекатоксина из образцов. Данное открытие позволит им понять, как самцы научились вырабатывать свой яд.
"Сначала пауки использовали токсины для убийства мелких насекомых. Достигнув половой зрелости, самцы в поисках самки уходили на далекие расстояния от "дома".
По пути они могли встретить опасных позвоночных хищников — ящериц, крыс, сумчатых мышей. Естественный отбор "превратил" яд для добычи в яд для защиты от противников", — пояснили учёные.
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