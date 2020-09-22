Самцы сиднейских пауков более ядовиты, чем самки

Сиднейский лейкопаутинный паук является одним из наиболее опасных видов паукообразных на Земле. Они вырабатывают яд, но раньше специалисты не могли объяснить, почему именно яд самцов так опасен.

Исследователи из Университета Квинсленда в течение 20 лет изучали дельта-гексатоксинов. Это ядовитые пептиды, которые делают яд австралийских пауков смертельным.

Эти токсины способны поражать нервную систему человека. Это приводит к появлению спазмов в мышцах, обильному слюноотделению, повышению артериального давления и сердцебиения. Все эти симптомы в сочетании с дыхательной недостаточностью могут привести к смерти.

Изучив яд нескольких видов сиднейских пауков, учёные описали и структурировали 22 новых дельта-гекатоксина из образцов. Данное открытие позволит им понять, как самцы научились вырабатывать свой яд.