Австралийские учёные предложили заменить жареную рыбу медузами

Австралийские учёные обратили внимание на проблемы, связанные с промышленным выловом редких морских существ, и заявили, что жареную рыбу в фастфуде нужно заменить медузами, так как этим существам не грозит вымирание, сообщает издание Nature.

"В настоящее время жертвами промышленного рыболовства являются по меньше мере 92 исчезающих и 11 критических исчезающих видов морских существ", — пояснили учёные.

Причём промысел ведётся на законные основаниях. Эксперты утверждают, что это нужно срочно остановить.

Как защитить редких морских существ от уничтожения? Исследователи считают, что необходимо ввести строгие стандарты для маркировки морепродуктов. Предприятиям пищевой промышленности следует перейти на альтернативные морепродукты. Так, рыбу в блюдах фастфуда можно заменить медузами.