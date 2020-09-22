В Сингапуре напечатали фигуры на 3D-принтере с помощью молока

Учёным из Сингапура удалось с помощью 3D принтера фигурки из сухого молока.

Благодаря тому, что процесс происходит при комнатной температуре, удалось сохранить все полезные свойства данного продукта.

Технология основана на использовании лазерного спекания и экструзии горячего расплава.

"Экструзия — технология получения изделий путём продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие", — пояснили специалисты.

Но если экструзия происходит при высокой температуре, то продукты могут утратить свои полезные свойства. Молочные 3D-чернила удалось получить путём смешения сухого молока и воды в определённой пропорции.

Как сообщает издание N+1, автор исследования Ли Ченг Пау заявил, что у данного метода есть огромный потенциал для производства продуктов питания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в KFC будут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере.

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