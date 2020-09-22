В Крыму необходимо начать установку опреснителей воды, как это ранее делали в Израиле.
Об этом рассказала заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И.Вернадского Татьяна Бобра.
"Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита. Конечно, пить опресненную воду не очень приятно", — пояснила исследовательница.
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