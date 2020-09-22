Назван способ решить дефицит питьевой воды в Крыму

В Крыму необходимо начать установку опреснителей воды, как это ранее делали в Израиле.

Об этом рассказала заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И.Вернадского Татьяна Бобра.