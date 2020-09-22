В России создадут морские корабли-беспилотники

Уже с 1 октября в России появятся автономные беспилотные морские суда, которые будут ходить по проложенным маршрутам.

Об этом рассказала заместитель главы Минпромторга РФ Олега Рязанцева.

"Минпромторг заключил с компанией "Кронштадт Технологии" контракт на разработку единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения"", — сообщила чиновница.

По словам Рязацевой, беспилотники начнут спускать на воду с 1 октября.