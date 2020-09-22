Уже с 1 октября в России появятся автономные беспилотные морские суда, которые будут ходить по проложенным маршрутам.
Об этом рассказала заместитель главы Минпромторга РФ Олега Рязанцева.
"Минпромторг заключил с компанией "Кронштадт Технологии" контракт на разработку единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения"", — сообщила чиновница.
По словам Рязацевой, беспилотники начнут спускать на воду с 1 октября.
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