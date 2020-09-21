В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии

Специалисты проекта MetaSUB (США) сообщили о том, что в киевском метро обнаружены ранее неизвестные науке бактерии.

MetaSUB изучают микробы по пробам, которые берут в метрополитенах различных стран мира.

Специалисты берут пробы с сидений, стен, поручней и других мест в вагоне метро, после чего делают анализ в лаборатории Нью-Йорка.

На территории Украины проект начал работать в 2017 году. Пробы в основном собирают волонтёры.

В образцах проб, взятых в метро украинской столицы, обнаружены микроорганизмы, многие из которых отсутствуют в базах данных организации. На станции метро "Контрактовая площадь", к тому же, обнаружили геном чумной палочки — как в Новой Зеландии и Нигерии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские исследователи совместно с американскими коллегами решили выяснить, как выглядит микробиота метрополитенов в разных странах.