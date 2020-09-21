На Курилах обнаружили новый вид летучих мышей

Российские специалисты из Тюменского государственного университета лаборатории эволюционной зоологии и генетики Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН обнаружили на курильском острове Кунашир открыли новый для этого региона вид летучих мышей. Ранее считалось, что здесь обитают 10 видов этих животных. Но оказалось, что здесь ещё обитает и длиннохвостая ночница. Обычно вес этой летучей мыши составляет от 5 до 8 граммов. Размер её тела не превышает пяти сантиметров. Они охотятся на мелких насекомых.

"Во время экспедиции, помимо полевых исследований, также проводился сбор материалов для молекулярно-генетических (биопсия крыловой перепонки) и кариологических исследований. Далее в лабораторных условиях планируются экстракция, амплификация и секвенирование ДНК", — сообщается в релизе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят.