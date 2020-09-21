Эксперты намерены проверить вероятность утечки COVID-19 из секретной лаборатории в Ухане.
После начала пандемии коронавируса сразу возник вопрос о происхождении нового вируса. Согласно многим теориям, вирус имеет искусственное происхождение.
Авторами этих теорий были в основном американские специалисты. Дональд Трамп заявлял, что если это будет доказано, то он "отомстит" КНР.
Но есть и другая версия происхождения COVID-19. Некоторые специалисты утверждают, что коронавирус представляет собой зоонозное заболевание, и оно передалось от животного к человеку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший советник президента США Дональда
Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что учёные из лаборатории Уханя согласились сдаться западной разведке и раскрыли информацию о происхождении COVID-19.