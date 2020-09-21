Эксперты проверят вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Эксперты намерены проверить вероятность утечки COVID-19 из секретной лаборатории в Ухане.

После начала пандемии коронавируса сразу возник вопрос о происхождении нового вируса. Согласно многим теориям, вирус имеет искусственное происхождение.

Авторами этих теорий были в основном американские специалисты. Дональд Трамп заявлял, что если это будет доказано, то он "отомстит" КНР.

Но есть и другая версия происхождения COVID-19. Некоторые специалисты утверждают, что коронавирус представляет собой зоонозное заболевание, и оно передалось от животного к человеку.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший советник президента США Дональда

Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что учёные из лаборатории Уханя согласились сдаться западной разведке и раскрыли информацию о происхождении COVID-19.

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