Первобытные люди могли готовить пищу в горячих источниках

В Олдувайском ущелье, рядом со стоянкой древних гоминид, учёные обнаружили следы горячих гидротермальных источников. Специалисты предполагают, что именно в них древние люди и готовили себе пищу.

Также учёные рассказали о том, что на севере Танзании были найдены останки гоминид — человека прямоходящего и умелого. Кроме того, среди находок оказались орудия, фрагменты костей и другие следы, доказывающие, что раньше тут были поселения, в которых люди жили и охотились.

Учёные считают, что в те времена здесь могли быть и горячие источники, что способствовало более комфортной жизни людей.

"Древние люди могли пользоваться теплом, а также варить пищу ещё задолго до того, как они научились добывать огонь", — утверждают специалисты.

Также исследователи считают, что люди активно использовали горячу воду, которая находилась ущелье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди украшали себя морскими ракушками.

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