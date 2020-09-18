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Людмила Айвар прокомментировала ситуацию с наследством Баталова

Мошенники присвоили имущество семьи актёра Алексея Баталова. В распоряжении злоумышленников оказались документы, якобы подписанные вдовой и дочерью артиста.

Людмила Айвар прокомментировала ситуацию с наследством Баталова

О том, можно ли помочь семье Баталова, рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнёры", доктор юридических наук и профессор Академик РАЕН Людмила Айвар.

"Я думаю, что помочь можно. Я понимаю, что когда человек одинокий, у него нет семьи, нет детей, то тогда он может завещать своё имущество посторонним людям.

Но в данной ситуации, насколько я помню историю жизни Алексея Баталова, у него не было никаких конфликтов с семьей.

Я думаю, что в данной ситуации и можно и нужно в обязательном порядке оспаривать те договоры, на основании которых мошенники завладели имуществом семьи. Есть все необходимые правовые механизмы, чтобы этот вопрос был решен положительно. Если за дело возьмутся хорошие адвокаты, хорошие юристы, то я думаю, проблему удастся разрешить. Там вопрос в том, что есть перечень оснований, по которым сделка признается недействительной. Они все указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Всё будет зависеть от того, насколько эта сделка не соответствует требованиям закона или волеизъявлению самого покойного. Но давать какие-то комментарии относительно действий и результатов сейчас нет никакой возможности, потому что мы сами не видели ни договора, ни материалов, ни медицинской документации Баталова перед смертью, в период подписания договора", — пояснила эксперт.

 

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