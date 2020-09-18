В кусочке янтаря обнаружили сперматозоиды возрастом 100 млн лет

Палеонтологи нашли в кусочке янтаря древнейший образец спермы животного. Возраст находки составляет около 100 млн лет.

Учёных поразил факт того, что клетки спермы намного больше человеческих. При этом они могут принадлежать древнему двустворчатому моллюску, размеры которого составляли не более 0,6 миллиметра. Особенность этих организмов в том, что содержание сперматозоидов их организмах в несколько раз превышало объём их собственного тела.

Особенно учёных удивило то, что законсервированные в янтаре клетки по-прежнему обладают некоторыми репродуктивными чертами, которые есть и у современных остракод.

Палеонтологам удалось установить, что остракоды находились в процессе спаривания незадолго до того, как попали в янтарную ловушку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.