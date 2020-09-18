Открыт новый вид крокодила, жившего более 70 млн лет назад

Испанские палеонтологи открыли новый вид вымершего крокодила. Он жил около 70 млн лет назад, ещё в эпоху динозавров.

Впервые данные артефакты были обнаружены ещё в 2013 году, но потом они были украдены. Спустя некоторое время сотрудники полиции нашли палеонтологическую ценность.

Новый вид рептилий получил название Ogresuchus furatus, что в переводе означает "похищенный крокодил-людоед". Проведённое исследование показало, что он относился к семейству себецид, которого не существует в современном мире.

Крокодил вёл сухопутный образ жизни и по своим размерам был не больше современной собаки. Основу его рациона составляли детёныши динозавров. Стоит отметить, что крокодил оказался самым древним представителем своего семейства из ранее известных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи обнаружили крокодилов, ходивших на двух лапах.