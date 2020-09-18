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Обнаружены приложения для слежки за людьми в WhatsApp

С помощью специальных программ можно следить за активностью пользователей, например, узнать, в какой время другой человек был онлайн и как часто заходит в приложение, сообщает издание Business Insider.

Обнаружены приложения для слежки за людьми в WhatsApp

Согласно тексту публикации, данные шпионские программы используются для сталкинга (от англ. stalking) — навязчивого преследования и слежки за людьми.

Эти приложения составляют график активности пользователя, а когда он открывает мессенджер, то отправляют об этом уведомление на ваш смартфон. В описании подобных программ обычно предлагают, например, контролировать таким образом детей, чтобы они не переписывались по ночам.

Также с помощью этих приложений один из супругов может следить за онлайн-активностью другого, с целью выяснить, изменяет ли ему партнёр или нет.

По мнению журналистов, подобные приложения переходят черту конфиденциальности пользователей. Но стоит отметить, что эти программы используют только открытые данные.

Представители WhatsApp сообщили, что они активно борются с различными шпионскими программами и просят магазины приложений удалять их. Но конкретно эти программы правила магазинов не нарушают, поэтому с ними сложно бороться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в WhatsАpp распространяют сообщение, которое взламывает мессенджер.

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