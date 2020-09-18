Роскосмос: люди смогут жить на спутнике Юпитера

В Роскосмосе рассматривается второй по величине спутник Юпитера — Каллисто, как вероятное место для размещения обитаемой базы в космосе.

Об этом сообщил Александр Блошенко, директор госкорпорации по долгосрочным программам.

"С точки зрения мест, где наиболее целесообразно создать базу для людей, Каллисто является третьим лучшим местом после Луны и Марса", — сказал Блошенко.

Блошенко пояснил, что этот поверхность этого естественного спутника покрыта льдом, что даёт основания предполагать наличие "подповерхностного океана жидкой воды". Кроме того, сейсмическая активность, обнаруженная "на луне" Юпитера, означает, что Каллисто должен иметь горячее центральное ядро.

ДЛЯ СПРАВКИ

Открытый в 1610 году Галилео Галилеем, Каллисто долгое время считался возможным местом для будущего обитания человека. Из-за низкого уровня радиации и стабильности местоположения считается, что в один прекрасный день он может стать базой для дальнейших исследований Солнечной системы.

В 2022 году Европейское космическое агентство планирует отправить аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) для изучения трех спутников планеты, которые считаются пригодными для жизни. Роботу — исследователю понадобится более 7 лет, чтобы достичь Юпитера.

Ранее на этой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что космическое агентство планирует отправить зонды на Венеру, назвав ее "Русской Планетой".