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Вячеслав Субботин: на российских дорогах скоро появятся беспилотники

Немецкие специалисты разработали алгоритм, который позволит сделать беспилотные транспортные средства "безаварийными" при условии, что водители будут соблюдать правила дорожного движения. О перспективах данного вида транспорта в России рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Вячеслав Субботин: на российских дорогах скоро появятся беспилотники

"Беспилотники в Россию придут, в этом даже не приходится сомневаться. Компания "Яндекс" уже активно работает над этим вопросом. Кто занимается искусственным интеллектом, тот занимается и беспилотными автомобилями. Это Google, компания Илона Маска и "Яндекс".

"Мерседес" сейчас приостановил работу над беспилотникам, так как считает, что пока это слишком затратное производство.

Все беспилотные технологии сегодня используются на обычных автомобилях.

Например, там есть система удержания в полосе. Водитель может отпустить руль и машина будет сама ехать. Через 14-15 минут подаст сигнал о том, что нужно взять руль. Это у дешёвых автомобилей, а более дорогие машины могут ехать самостоятельно в течение длительного времени.

Лучшая система, конечно, у "Мерседес-Бенц": это удержание в полосе, активный круиз-контроль, который контролирует дистанцию между автомобилями. Водитель включил передачу, обозначил какую-то определённую скорость, и машина сама будет поддерживать эту дистанцию.

Также они оснащены системой автоматического торможения, распознавания всевозможных препятствий, системой слепых зон, автоматического подтормаживания и самостоятельного торможения. Кроме того, автомобиль держит повороты.

В России самое передовое предприятие — это группа ГАЗ, у неё есть беспилотные "газели". Они уже ездят по Нижнему Новгороду по определённым маршрутам, конечно", — пояснил эксперт.

 

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