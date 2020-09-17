Учёные выяснили, какие бактерии живут на мобильных телефонах

Учёные из Калифорнийского университета (США)проанализировали бактерии, которые обитают на смартфонах и пришли к выводу, что они заметно отличаются от тех, которые встречаются на подошвах обуви. Всё же обувь намного грязнее, чем экраны мобильных устройств.

Но в любом случае необходимо ежедневно протирать экран телефона салфетками.

Люди часто берут телефон в руки, кладут на стол и даже на пол, подносят ко рту и лицу. Всё это приводит к тому, что бактерии легко могут попасть на кожу и в рот. В результате человек можно заразиться какой-нибудь инфекцией.

Специалисты выделили два рода бактерий, которые живут на смартфонах, — это — тенерикуты (Tenericutes) и фузобактерии (Fusobacteria). В основном они состоят из микробиомы ротовой полости, поэтому быстро размножаются.