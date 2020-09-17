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Палеогенетики развенчали сложившийся образ викингов

Учёные провели генетическое исследование, в процессе которого они произвели анализ ДНК из нескольких сотен викингских захоронений викингов, расположенных на территории разных стран Европы.

Палеогенетики развенчали сложившийся образ викингов

Международная группа исследователей изучила геномы останков 442 мужчин, женщин и детей. Их захоронения относятся к периоду между 2400 годом до н.э. и 1600 годом н.э. 

"Выходцы из Скандинавии освоили огромные территории и распространили свое влияние на земли от Америки до Азии. Язык, обычаи, религия, социально-политический уклад — викинги принесли с собой очень многое. В итоге к викингам относились не только скандинавы, но и люди, весьма далекие от них генетически", — заявил палеогенетик из Копенгагенского университета Эске Виллерслев.

Традиционно считается, что викинги были высокими людьми со светлыми волосами. Но некоторых захоронениях обнаружены выходцы из Азии и Южной Европы. Это говорит о том, что викингов больше объединяли культурные особенности, а не родственные связи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Исландии нашли дом вождя викинга IX века нашей эры.

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