Палеогенетики развенчали сложившийся образ викингов

Учёные провели генетическое исследование, в процессе которого они произвели анализ ДНК из нескольких сотен викингских захоронений викингов, расположенных на территории разных стран Европы.

Международная группа исследователей изучила геномы останков 442 мужчин, женщин и детей. Их захоронения относятся к периоду между 2400 годом до н.э. и 1600 годом н.э.

"Выходцы из Скандинавии освоили огромные территории и распространили свое влияние на земли от Америки до Азии. Язык, обычаи, религия, социально-политический уклад — викинги принесли с собой очень многое. В итоге к викингам относились не только скандинавы, но и люди, весьма далекие от них генетически", — заявил палеогенетик из Копенгагенского университета Эске Виллерслев.

Традиционно считается, что викинги были высокими людьми со светлыми волосами. Но некоторых захоронениях обнаружены выходцы из Азии и Южной Европы. Это говорит о том, что викингов больше объединяли культурные особенности, а не родственные связи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Исландии нашли дом вождя викинга IX века нашей эры.