В Австралии скорпионы расплодились по вине колонистов

Биологи обнаружили доказательство того, что более 200 лет назад из-за действий колонистов скорпионы расплодились по всей территории Австралии.

Учёные провели исследование, которое длилось в течение пяти лет. Специалисты выяснили, что популяция диких скорпионов стала стремительно увеличиться из-за нехватки местных млекопитающих, особенно роющих.

Численность животных стала сокращаться после начала европейской колонизации.

По словам биологов, даже простая имитация деятельности роющих млекопитающих может привести к размножению членистоногих скорпионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время палеозойской эры (между 541 млн и 252 млн лет назад) членистоногие были различных размеров — от крошечных до гигантских. Морские скорпионы - это одни из самых крупных морских хищников, которые когда-либо жили на нашей планете. Раньше они достигали в длину 2,5 метра.