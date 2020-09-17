Учёные выяснили, почему в живой природе преобладает синий цвет

Учёные разработали компьютерную модель, которая помогла им выяснить, почему в живой природе преобладает синий цвет — ведь именно он является основным в окраске птиц и животных.

Синий цвет имеет защитную функцию

Специалисты выяснили, что синий цвет используется в природе не для красоты, а для защиты. Дело в том, что матовые синий и зелёный видны только в определённом видимом световом спектре. Таким образом, это своеобразный природный камуфляж. Синий цвет уникален тем, что под разными углами он меняет свой оттенок.

Кроме того, в структуре синего цвета присутствуют синий, зелёный и красный, благодаря чему происходит переливание оттенков, которое также наблюдается и за счёт кристаллической структуры перьев или шерсти животных.

В перспективе учёные намерены продолжить исследование. Природную аналогию применения цвета можно использовать в повседневной жизни у и даже в военных целях.