Японские исследователи из Медицинского университете Нара (Касихара) провели исследование, в результате которого было доказано, что таннины, содержащиеся в хурме и вызывающие вязкость фрукта, способны ослабить воздействие коронавируса.
Учёные считают, что полученные результаты помогут разработать препарат для лечения коронавирусной инфекции.
В процессе опытов учёные добавили высокую концентрацию таннинов хурмы к образцу слюны человека с COVID-19. Спустя десять минут они сравнили этот образец с другим заражённым образцом без таннинов и выяснили, что в первом образце инфекционная способность вируса снизилась до одной десятитысячной.
Пока специалисты не могут объяснить суть механизма, подавляющего инфекционную способность COVID-19. Есть предположение, что таннины прикрепляются к поверхности вируса и препятствуют его проникновению в клетки.
Учёные предупреждают: исследование не означает, что если человек съесть хурму, это поможет предотвратить распространение COVID-19.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.