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Дубильные вещества хурмы способны ослабить COVID-19 - иследование

Японские исследователи из Медицинского университете Нара (Касихара) провели исследование, в результате которого было доказано, что таннины, содержащиеся в хурме и вызывающие вязкость фрукта, способны ослабить воздействие коронавируса.

Дубильные вещества хурмы способны ослабить COVID-19 - иследование

Учёные считают, что полученные результаты помогут разработать препарат для лечения коронавирусной инфекции.

В процессе опытов учёные добавили высокую концентрацию таннинов хурмы к образцу слюны человека с COVID-19. Спустя десять минут они сравнили этот образец с другим заражённым образцом без таннинов и выяснили, что в первом образце инфекционная способность вируса снизилась до одной десятитысячной.

Пока специалисты не могут объяснить суть механизма, подавляющего инфекционную способность COVID-19. Есть предположение, что таннины прикрепляются к поверхности вируса и препятствуют его проникновению в клетки.

Учёные предупреждают: исследование не означает, что если человек съесть хурму, это поможет предотвратить распространение COVID-19.

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