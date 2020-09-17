В США регистрируется массовая гибель перелётных птиц

Биологи в Нью-Мексико бьют тревогу: в последние дни были найдены мертвыми тысячи перелётных певчих птиц.

Профессор Университета штата Нью-Мексико Марта Десмонд заявила местным СМИ, что причина массового вымирания "остается загадкой, но может быть связана с дымом от лесных пожаров или недавними холодами".

"Счёт погибших птиц сегодня пошёл на миллионы"", — говорит Десмонд.

Биологи из Лесной службы США обратились к населению с просьбой сообщать о найденных мертвых птицах для проведения дальнейших исследований.

Соседнние с Нью-Мексико юго-западные американские штаты, такие как Колорадо, Аризона и Техас, тоже сообщают об увеличении числа случаев гибели птиц.

На сегодня основная версия — дым от лесных пожаров повлиял на легкие птиц или вынудил их изменить миграционные маршруты.