В Германии разработали алгоритм безаварийной езды на беспилотном авто

Немецкие специалисты разработали алгоритм, который позволит сделать беспилотные транспортные средства "безаварийными" при условии, что водители соблюдают правила дорожного движения.

В чём преимущества новой методики?

По словам разработчиков плюсы алгоритма в том, что даже критических ситуациях в городских условиях беспилотник с заданным алгоритмом следует исключительно по безопасным траекториям. Специалисты провели исследование, которое показало, что метод онлайн-верификации может существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в отличие от человека, беспилотный автомобиль не теряет концентрацию и не устаёт. Несмотря на том, что беспилотники невозможно обучить всем возможным дорожным ситуациям, их можно оснастить системой, которая будет просчитать безаварийную траекторию езды.

Минусом алгоритма является то, что некоторые водители нередко ведут себя безответственно.

"Авторы переоценивают реальную полезность своего алгоритма, так как компьютерное моделирование не учитывает динамику реального трафика. Беспилотные авто были выведены на дороги общего пользования и уже известны случаи, когда они становились причиной ДТП", — считает профессор робототехники и искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэль Шарки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что особенность передвижения саранчи адаптируют для беспилотных авто.