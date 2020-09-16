На горе в Шри-Ланке обнаружены древние астрономические знаки

В ходе исследования горы Данигала (Шри-Ланка) учёные обнаружили серию петроглифов (наскальных рисунков), которые были сделаны в эпоху неолита.

Данигала носит неофициальное название "Гора пришельцев". Это связано с тем, что на ней часто видят НЛО. Кроме того, здесь сохранились следы древних народов.

Учёные находят здесь наскальные рисунки, известные ещё с XIX века и более ранние изображения, среди которых часто встречаются различные геометрические фигуры, изображения воинов, животных и растений.

Исследователи утверждают, что некоторые геометрические знаки представляют собой древний "связующий год" — "потерянную астрономическую систему счёта".

Учёным ещё предстоит разгадать смысл древних изображений. Они намерены продолжить исследования Данигалы с целью поиска новых артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.