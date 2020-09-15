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Искусственный интеллект научился выявлять опасных водителей

Инженерам удалось объединить технологию распознавания номерных знаков и лиц. Так появился алгоритм, способный вычислять опасных водителей и людей с привычками, снижающими внимательность за рулём.

Искусственный интеллект научился выявлять опасных водителей

Для того, чтобы обучить ИИ необходимым навыкам, специалисты взяли записи с камер на малайзийском шоссе. На каждом снимке учёные выделили интересующую их область. Специалисты проверяли правильность определения номерных знаков.

В результате был создан алгоритм, от которого невозможно скрыть номерной знак. Данную программу соединили с нейросетью, распознающей лица людей, находящихся за рулём автомобиля.

Данная нейросеть может определить, пристёгнут ли человек, не разговаривает ли он по телефону за рулём.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия разрабатывает систему отслеживания кибертранзакций на основе ИИ.

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