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Татьяна Зонова: "В Венеции практически не живут люди"

Итальянские учёные совместно с коллегами из Франции и Швейцарии работают над созданием копии Венеции, которая может быть востребована с целью сохранения объектов культурного и исторического наследия в случае затопления современного города. О ситуации в Венеции рассказала профессор кафедры дипломатии МГИМО, эксперт по Италии Татьяна Зонова.

Татьяна Зонова:

"Основная проблема, над решением которой в последнее время работают, — это проход круизных лайнеров по венецианским каналам. Вода начинала подниматься, были сильные загрязнения, запахи. В итоге было решено запретить заход круизных лайнеров в Венецию, они должны оставаться на окраине, что, по-моему, очень разумно.

Венеция уходит под воду

Венеция действительно находится на сваях. Она постепенно погружается под воду, постоянно страдает от наводнений, особенно в период дождей. В Венеции люди практически не живут. Эти знаменитые венецианские дворцы покупаются богатыми иностранцами, которые приезжают туда на один-два месяца в хороший сезон, чтобы отдохнуть, посмотреть какой-нибудь фестиваль или карнавал.

Зимой, конечно, там жить сложно, так как там сыро и холодно.

Все, кто обслуживает Венецию, живут, как правило, в Venezia Mestre — это уже современный город, который стоит не на воде. До него можно добраться на поезде.

Но в самой Венеции, конечно, жить довольно сложно, хотя это очень романтично.

Я знаю, что там были попытки реализовать проект строительства, направленный на то, чтобы остановить то, что у них называется acqua alta, когда идёт сильный дождь и поднимается вода.

Венецианцы строят там различные барьеры, но это не так просто, так как Венеция стоит просто на воде, она окружена морем", — пояснила эксперт.

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