На юге Мексики обнаружили новый вид ящериц

В лесах на территории штата Чьяпас (Мексика) учёные обнаружили неизвестный науке вид ящериц из рода аброний. Абронии обитают в тропических биоценозах, где почти всегда присутствует туманный полог.

"Это доисторический потусторонний лес. Вы идёте сквозь клубы густого тумана от проплывающих облаков, а с деревьев свисают бромелии, папоротники и орхидеи. Ящерица — часть замечательной коллекции знаковых животных, обитающих в этих изолированных лесах, таких как ягуары, паукообразные обезьяны и птицы, например, великолепный кетцаль и рогатый гуань. Мы гордимся тем, что добавляем эту ящерицу в такой список, и подчёркиваем замечательную работу по управлению лесом, которую проводит сообщество Сьерра-Морена. Наша главная цель помочь им разработать экономически устойчивые способы дальнейшей защиты", — пояснил сотрудник Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Адам Клаузе.

Так как ареал нового вида ящериц небольшой, учёные планируют включить его в список видов, который находится на грани исчезновения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке обнаружили новую разновидность ящериц-драконов.