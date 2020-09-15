Археологи из Испании провели необычное исследование. Они установили авторов древних схематических рисунков в пещере Лос-Гигантес, расположенной на юге Испании.
Учёные исследовали отпечатки пальцев, чтобы установить авторов рисунков, которые были сделаны в период от 6,5 до 4 тыс. лет назад.
Рисунки включают в себя линии, геометрические фигуры и человеческие фигуры.
"Настоящая ценность таких рисунков заключается в том, что они представляют выражение образа мыслей тех людей, которые их создали", — отметили авторы работы.
Исследование показало, что авторами рисунков были 36-летний мужчина и девочка в возрасте от 10 до 16 лет.
Это стало ещё одним доказательством того, что наскальные рисунки создавали не только мужчины, как было принято считать ранее.
"Правда.Ру" также писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.