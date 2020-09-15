Учёные создадут цифровую копию Венеции на случай её затопления

Итальянские учёные совместно с коллегами из Франции и Швейцарии работают над созданием копии Венеции, которая может быть востребована с целью сохранения объектов культурного и исторического наследия в случае затопления современного города.

Также специалисты утверждают, что оцифровка города позволит в будущем не только воссоздать исторический облик, но и контролировать изменения уровня воды.

Эксперты прогнозируют, что к концу XXI века уровень мирового океана может подняться на 30-60 сантиметров.

"Уровень моря будет продолжать повышаться на протяжении веков. К 2100 году он может составить около 30—60 сантиметров, даже если выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление будет ниже двух градусов по Цельсию", — утверждают специалисты.

Стоит отметить, что специалисты уже смогли воссоздать один из венецианских островов — Сан-Джорджо-Маджоре.