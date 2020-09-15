Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что единственным аппаратом, который достиг Венеры, был "наш аппарат".

"Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — пояснил чиновник.

"Считаем, что Венера — это всё-таки русская планета", — добавил Рогозин.